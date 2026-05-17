la coppa è del sarfut 21 

Villasor. Il Sarfut 21 centra due successi di fila e porta a casa la Coppa Italia regionale della Serie C2 di calcio a 5. A Villasor si è chiusa una stagione intensa, con semifinali al mattino e finale nel pomeriggio, che ha assegnato il trofeo e dato l’arrivederci all’anno prossimo.

Primo round

La prima semifinale ha visto affrontarsi Calcio a 5 Gonnesa e Virtus San Sperate in una gara equilibrata. Il Gonnesa si è imposto per 4-3 grazie alla doppietta di Guberti e alle reti di Lenzu e Foddis M., conquistando l’accesso alla finalissima. Da sottolineare come la formazione iglesiente fosse reduce dai playoff disputati giovedì, fattore che rende ancora più importante la prestazione offerta. Il San Sperate ha comunque lottato fino alla fine.

Nell’altra semifinale successo del Sarfut 21, che ha superato il CUS Sassari 9-2. Prova di forza della formazione vincente, trascinata dalle doppiette di Carta, Mietto e Salis e completata dalle reti di Scameroni, Isola e Setzu, in una gara sempre in controllo.

Atto conclusivo

Nel pomeriggio si è disputata la finale tra Gonnesa e Sarfut 21, ma l’inerzia della stagione è stata confermata anche nell’atto conclusivo. Il Sarfut 21 si è imposto per 5-1, completando un percorso straordinario e conquistando il double campionato-Coppa Italia. Grande protagonista Isola, autore di una doppietta, con le reti di Mietto, Medda e Saddi. Per il Gonnesa, invece, solo un’autorete a favore.

Nonostante il risultato negativo, il Gonnesa ha comunque onorato l’impegno fino in fondo, pagando anche le fatiche accumulate dopo la battaglia dei playoff giocati appena due giorni prima.

Il Sarfut 21 chiude così una stagione da dominatore, confermandosi la squadra più continua del panorama regionale.

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