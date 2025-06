La Coppa disciplina va al Real Putzu 

Si chiude con un successo la gloriosa stagione del Real Putzu nel torneo Over Uisp. La squadra allenata da Simone Montis mette in bacheca il quinto (e ultimo) trofeo stagionale, conquistando anche la Coppa disciplina, a coronamento di un’annata da record.

La sfida di mercoledì a San Gavino contro la Monreale Calcio si è chiusa con un netto 5-0 che non lascia spazio alle recriminazioni della squadra biancorossa. I putzesi hanno dominato la gara e messo in campo la migliore prestazione della stagione. Cambarau apre le danze, poi Usala sigla il raddoppio. Piras e bomber Corona portano a quattro le marcature, quindi Schirru chiude il pokerissimo. Così i gialloblù hanno alzato al cielo anche la Coppa Fair play, dopo la conquista del titolo Over provinciale, della Coppa nazionale, della Supercoppa Amatori e del titolo regionale di categoria. Cala il sipario sui tornei Uisp. L’appuntamento è per ottobre: il Real Putzu sarà ancora la squadra da battere.

RIPRODUZIONE RISERVATA