La Coppa di Lega va al Liverpool, battuto il Chelsea 

Londra. Il Liverpool ha battuto il Chelsea 1-0 ai tempi supplementari nella finale di Coppa di Lega, o Carabao Cup, disputata a Wembley. I Reds non vincevano un trofeo dal 2022 e sono scesi in campo con una formazione piena di giovanissimi per le tante assenze, ottenendo il successo grazie al loro capitano, Virgil van Dijk, che al 13’ del secondo supplementare ha segnato di testa la rete decisiva.

Liga

Non dà spettacolo ma vince il Real Madrid contro il Siviglia. Alla squadra di Carlo Ancelotti basta un gol di Luka Modric all’81’ per imporsi per 1-0 e andare a +8 sul Barcellona e +9 sul Girona, che però ha una partita in meno. La rete del croato sarebbe stata viziata, secondo i sivigliani, da un fuorigioco di Rudiger, ma la sua posizione è stata giudicata ininfluente. Ieri è stata anche la serata del ritorno al Bernabeu di Sergio Ramos, ex capitano del Real e per 16 anni giocatore delle “merengues”.

Curioso infortunio nella partita tra il Betis di Siviglia e l’Athletic Bilbao. L’assistente Guadalupe Porras Ayuso al 13’, nell’azione che ha consentito ad Avila di firmare il momentaneo 1-0 per i padroni di casa, a bordo campo si è scontrata contro una telecamera rimanendo ferita al volto. Il cameraman è stato rimproverato dall’arbitro per essersi avvicinato troppo al terreno di gioco, e poi espulso.

RIPRODUZIONE RISERVATA