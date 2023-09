La Coppa Davis dei Lorenzi 

Bologna. «È speciale, sempre un onore giocare per l'Italia». Lorenzo Musetti è pronto per l'esordio degli azzurri oggi a Bologna (e in tv su SuperTennis) con il Canada, nei match del girone A di Coppa Davis: obiettivo, la qualificazione le finali di Malaga di fine novembre. Musetti ci arriva da n.1 dopo la rinuncia di Jannik Sinner. «È un onore essere il portabandiera», le parole del tennista azzurro a Sky. «Sono ancora giovane, anche se ho un po' di esperienza, ma i consigli li prendo ancora. Bolelli è il nostro punto di riferimento, ha vissuto tante battaglie in nazionale. Arnaldi ha meritato la convocazione, è in un gran momento di forma dopo New York. Anche Vavassori è migliorato molto, in singolare e in doppio». «La Davis è qualcosa di speciale», ha aggiunto Musetti, «soprattutto per gli italiani. Sentiamo molto il calore dei tifosi, è diverso anche per noi che siamo abituati a essere soli in campo. Giocare questo evento come squadra è una delle cose più divertenti ed emozionanti».

Il girone

Gli azzurri di capitan Volandri avranno dunque subito l'occasione di prendersi una rivincita sulla formazione nordamericana che lo scorso anno li eliminò in semifinale, prima di travolgere in finale l'Australia e conquistare - per la prima volta - la competizione a squadre più famosa e prestigiosa del tennis. Dopo il Canada (privo però di Auger-Aliassime e con Shapovalov che non gioca da Wimbledon), la nazionale italiana tornerà in campo venerdì alle 15 per affrontare il Cile, per poi chiudere domenica 17 (sempre alle 15) contro la Svezia. Le prime due classificate di ciascun gruppo si qualificheranno per le Final 8, in programma a Malaga dal 21 al 26 novembre 2023. Intanto cresce l'entusiasmo per l'esordio degli azzurri.

All'allenamento del mattino hanno assistito i ragazzi delle scuole tennis che hanno incitato gli azzurri in campo, Musetti e Sonego, nello specifico. Il clima è abbastanza sereno: si gioca per provare schemi e colpi. Capitan Filippo Volandri - che ha scelto di portare a Bologna Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli assieme a Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori, all'esordio in nazionale - ha tempo fino alle 14 di oggi (un'ora prima dell'inizio dei match) per decidere chi schierare.

Ieri nel giorno d'apertura della Davis il Cile ha archiviato la sfida con la Svezia (3-0) già nei singolari: Cristian Garin ha battuto il figlio di Bjon Borg, Leo (7-6, 3-6, 7-5), Nicolas Jarry ha completato l’opera con Elias Ymer (6-2, 6-4).

