La Coppa Davis approda a Sassari: «Successo di tutti» 

«È un successo di tutti gli italiani». Così ieri Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, presentando la Coppa Davis ospitata nella Club House della Torres Tennis, storico circolo sassarese che ospitò la manifestazione mondiale nel 1999 (Italia-Finlandia 3-2). Fu una vittoria, «come in tutte le otto occasioni in cui un incontro di Davis si è disputato in Sardegna», ha ricordato con orgoglio Binaghi, sottolineando che è «un primato in termini di edizioni e vittorie per la regione». Ad accoglierlo, Gavino Caddia e Marco Ticca, presidente e il vicepresidente del circolo, e gli assessori comunali Carlo Andrea Sardara e Rosanna Arru.

In giro per l’Isola

«Abbiamo chiesto che il trofeo toccasse tutte le città in cui in questi 47 anni è stata disputata una sfida di Davis cercando però di fare in modo che questa Coppa uscisse dai circoli e transitasse in luoghi importanti, iconici, del nostro Paese. Deve essere condivisa con gli italiani, non solo i tennisti, perché è un successo di tutti», spiega Binaghi, «per questo il trofeo qui alla Torres si può definire un’anomalia: la Davis è la più antica manifestazione a squadre del mondo, la Torres Tennis è la più antica società di tennis della nostra regione. Sono due primati assoluti. E la storia di questo sport in Sardegna, così come posso dire per me stesso, sarebbe diversa se non ci fosse stata la Torres. Sono cresciuto, nella mia carriera agonistica, in un’epoca in cui era difficile andare in Continente e ho avuto una frequentazione assidua in questo circolo avendo modo e piacere di trovare e scoprire tanti amici, grandi persone e grandi dirigenti. Tutte le volte che sono stato qui mi sono sentito a casa e fa un po’ strano dirlo da cagliaritano», ha concluso il presidente.

Due tappe

L'insalatiera sarà esposta fino a domenica per poi trasferirsi nell’aula consiliare di Arzachena (da martedì 2 a giovedì 4 gennaio) e concludere il Trophy Tour nell’Isola nella sede espositiva dell’Archivio storico, a Cagliari, da venerdì 5.



RIPRODUZIONE RISERVATA