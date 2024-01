La coperta corta dell’emergenza 

Un anno esatto e la situazione del Pronto Soccorso dell’ospedale di Ozieri è rimasta invariata, con pochi medici costretti a turni sfiancanti e l’incognita della chiusura del presidio nelle ore notturne. Un’incognita che, come nella giornata dell’Epifania del 2023, si è verificata anche in quella del 2024. A nulla sono valse le indignazioni, gli atti simbolici di protesta portati avanti dall’amministrazione comunale guidata da Marco Peralta, lo scorso anno, alla vigilia della prima chiusura notturna del pronto soccorso: con una nota la Asl di Sassari ha comunicato il 6 gennaio che “in seguito all'assenza di personale in servizio, per ragioni contingenti il Pronto Soccorso dell'Ospedale "Segni" dalla giornata di oggi e sino al rientro in servizio del personale attualmente assente, resterà chiuso nelle ore notturne”.

La coperta corta

Una situazione provvisoria ma che ha il sapore di una certezza per i cittadini di Ozieri e dei centri limitrofi: un pezzo alla volta, il loro territorio si sta venendo privato di servizi essenziali. «Non è possibile chiudere un pronto soccorso per mancanza di pochi medici mentre altri ospedali ne contano tanti altri che potrebbero sopperire alla loro momentanea carenza», commenta il sindaco Marco Peralta che aggiunge: «La Sanità non appartiene ai medici o alle aziende pubbliche che la gestiscono ma purtroppo ai pazienti». A Tempio finora il pronto soccorso stava gestendo solo i codici bianchi e verdi; una situazione provvisoria che, stando alle notizie avute dal primo cittadino Giannetto Addis, dovrebbe evolversi in positivo «con l’assunzione tra martedì e mercoledì dei due medici specialisti che hanno partecipato al bando». A Olbia il servizio di emergenza si regge a fatica grazie alla presenza di medici interinali, le code per gli accessi sono interminabili nella speranza che nessun medico abbia necessità di assentarsi dal lavoro: andrebbe a far cadere un equilibrio precarissimo.

«Al collasso»

Il vicepresidente della Commissione sanità in consigliere regionale, Daniele Cocco che non ha esitato a definire la sanità “ al collasso”. «Al pronto soccorso di Sassari sono presenti 25 medici più sette medici nel reparto di medicina d’urgenza, per un totale di 32 medici in un'unica struttura complessa. Questo vuol dire che operativamente 32 medici ruotano nel servizio di Urgenza/ emergenza dell' AOU. In una situazione emergenziale come quella di Ozieri si possa prevedere una collaborazione tra due aziende, fornendo personale per la prosecuzione di un servizio essenziale».

