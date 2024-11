La Cop29 evita il flop Triplicati gli aiuti   

Baku. Dopo la chiusura della Cop29 di Baku, c’è chi è soddisfatto, e c’è chi è deluso. Ma l’opinione comune è che la conferenza sul clima di quest’anno non sia stata un flop, che qualcosa abbia ottenuto. Poco o tanto, è questione di opinioni. Joe Biden parla di «risultato storico», e lancia un monito al suo successore Donald Trump: «Nessuno può fermare la rivoluzione sull’energia pulita». La conferenza sul clima nell’Azerbaigian del gas e del petrolio (una contraddizione di termini, ma il mondo va così) ha triplicato gli aiuti ai paesi vulnerabili previsti dall’Accordo di Parigi, da 100 miliardi di dollari all’anno a 300. Ma a quest’ultima cifra si arriverà solo nel 2035. Per il commissario europeo per il clima Wopke Hoekstra, «la Cop29 sarà ricordata come l’inizio di una nuova era per la finanza climatica». E la presidente Ursula von der Leyen aggiunge che l’intesa «stimolerà gli investimenti nella transizione pulita». L’India protesta: importo misero. E che sia un risultato a metà l’ha ammesso il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres: «Avevo sperato in un risultato più ambizioso».

RIPRODUZIONE RISERVATA