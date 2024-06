La cooperativa sociale Lariso pensa alla formazione dei disoccupati 

La cooperativa Lariso, guidata da Silvio Obinu, organizza corsi brevi per i disoccupati di Nuoro e provincia. Le iscrizioni sono aperte dal 19 giugno. Ai partecipanti sarà data una certificazione di profili di qualifica completi. I corsi hanno una durata media di 270 ore per installatore e manutentore di impianti di refrigerazione, operatore per innesto e potatura (unico da 180 ore), tecnico servizio educazione all'ambiente e sostenibilità, fotografo a Dorgali, home stager, tecnico di cucina, tecnico contabile, segreteria per l'impresa, segreteria alberghiera, servizi per l'infanzia (baby sitting), visagista, truccatore estetico e dello spettacolo a Nuoro. Di 200 ore a Nuoro è il corso per diventare operatore di canile, mentre di 195 è quello per svolgere servizi di animazione sociale. La scheda dei singoli corsi può essere scaricata dal sito lariso.it. Il destinatario potrà accedere alla piattaforma Sil Sardegna con lo spid per presentare la domanda di partecipazione.