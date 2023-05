La Cooper perde ma è seconda 

Giornata di verdetti per il girone A dell’Over 55. Sabato si è disputata l’ultima giornata della stagione regolare, che ha consacrato la leader Masnata Chimici (peraltro regina del torneo da un mese) e di definire le prime otto squadre che disputeranno i playoff, dal prossimo weekend.

La capolista Masnata Chimici ha riposato mentre non si è disputata la sfida tra Tielle/PLS e Vigili del fuoco (entrambe fuori dagli spareggi). Nonostante la sconfitta per 2-0 contro la Car-Refinish, la Cooper Band si conferma vicecapolista del girone, forte degli otto punti di margine sulla terza classificata. Il Club San Paolo chiude in bellezza, con la sesta vittoria di fila, grazie al 2-0 sul SI.TI. Carbonia, che invece chiude il lotto delle migliori otto squadre a quota quarantuno punti. I quattro punti nelle ultime sei gare fanno scivolare il Real Cagliari al quarto posto, ma anche i blu chiudono con un successo ai danni degli Amatori La Palma, che incassano una cinquina (5-2) e terminano la stagione al quint’ultimo posto. Con un risultato all’inglese il Birrificio Isola Poggio dei Pini si conferma al quinto posto e supera l’Ellas, che si congeda dal torneo con dodici punti e la penultima posizione. Il 3-1 con cui il Cral C.t.m. supera l’Aldebaran conferma gli arancioni al sesto posto, nonostante un finale di stagione complicato, che però non ha compromesso la qualificazione ai playoff. La seconda cinquina di giornata la mettono a segno gli Ingegneri, che calano il pokerissimo (5-2) contro l’Avis Assemini, e la spuntano contro i sulcitani del SI.TI. Carbonia nella lotta al settimo posto.

Girone B

Il girone B ha chiuso la stagione regolare in anticipo di un turno rispetto al girone A, con la Sardachem che, la settimana scorsa, all’ultimo respiro, ha conquistato la vetta e sfiderà agli ottavi di finale il SI.TI. Carbonia (ottava del girone A). A un punto dalla capolista si è piazzata la Polisportiva Sestu, mentre gli Amatori Orione Selargius vincono il duello (per la classifica avulsa) contro La Vernice per il terzo posto, così come la De Amicis, che la spunta sulla Di. Fer pur con gli stessi quarantadue punti.

Altro pari merito per gli ultimi due posti del girone B, con i Resti Umani che guadagnano il settimo posto e lasciano l’ottava posizione alla Campagnola. Entrambe avevano chiuso la stagione regolare a quota quaranta. La leader indiscussa del girone A Masnata Chimici invece se la vedrà con la Campagnola. Real Cagliari-De Amicis, Polisportiva Sestu-Associazione Ingegneri e Amatori Orione Selargius-Cral C.t.m. completano il tabellone degli spareggi del girone A.