La Cooper Band sbanda e lascia la corsa al titolo 

I playoff Over 55 dell’Msp hanno perso una delle sue grandi protagoniste. L’avventura della Cooper Band quest’anno si è interrotta ai quarti di finale per mano della Maccioni Marmi in quella che poteva considerarsi una finale anticipata. Il 3-0 senza appello spazza via tutti i dubbi, lasciando solo qualche rimpianto. «Risultato giusto», ammette sportivamente Marcello Caboni, capitano della squadra allenata da Ignazio Farci: «Sapevamo di avere davanti una buona squadra. Sabato però non siamo scesi in campo, praticamente. Dopo cinque minuti un errore difensivo ci è costato l’1-0 e dopo altri otto per un secondo sbaglio eravamo già sotto di due gol. Abbiamo cercato di recuperare, non ci siamo riusciti. Peccato, perché se avessimo vinto avremmo conquistato il titolo».

«Ci riproveremo»

C’è più di un pizzico di amarezza nelle parole del 59enne centrocampista di Villasor, da dodici anni colonna portante della Cooper Band con la quale ha vinto il titolo di categoria due anni fa. Dopo una carriera vissuta a Serramanna e Villasor (in Prima e Seconda categoria), per Caboni è iniziata la seconda vita sportiva da amatore in vari tornei. Ed è proprio durante un torneo disputato nella sua Villasor che è nata l’opportunità di legarsi alla squadra di Assemini.

«Sono arrivato in punta di piedi e col tempo sono diventato il capitano, pur non essendo certamente il più bravo», spiega con onestà Caboni, leader di una squadra che anche in questa stagione è partita con l’obiettivo di arrivare fino in fondo. «Abbiamo disputato un buon campionato, terminato al quarto posto. Poteva andare meglio anche la stagione regolare, abbiamo patito le tante assenze. Brucia un po’ uscire ai quarti di finale, ma devo dire che loro hanno meritato di vincere. Da parte nostra c’è comunque la consapevolezza di aver fatto il nostro. Ci riproveremo nella prossima stagione».

