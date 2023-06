LA COOPER BAND SALE SUL TRONO 

La Cooper Band vince il titolo provinciale della categoria Over 55 dell’Msp. La rete di Nioi dopo tre minuti della ripresa, decide la finalissima a favore della squadra asseminese, allenata da Ignazio Farci, che si impone con il minimo scarto (per 1-0) sulla Polisportiva Sestu.

Primo tempo equilibrato

A Mulinu Becciu si affrontano le seconde qualificate della stagione regolare nei due rispettivi gironi. Da una parte c’è la Cooper Band, che arriva da una semifinale vinta con il SI. TI. Carbonia ai tiri dal dischetto; dall’altra c’è la Polisportiva Sestu, forte del 3-0 rifilato al Real Cagliari in semifinale e con una difesa ermetica, con sole sette reti subite fino alla finale e per tutta la regular season. Il pomeriggio afoso non frena le due squadre che giocano a viso aperto e senza troppi tatticismi. Parte meglio però la Cooper Band che si fa apprezzare per un migliore possesso palla. La squadra biancoblù mantiene il pallino del gioco, mentre gli uomini di Tore Boi giocano di rimessa e puntano sulle veloci ripartenze. La prima fiammata è degli asseminesi: all’8’, sugli sviluppi di un corner, capitan Spina tenta la soluzione dalla distanza con palla però altissima. Intorno al quarto d’ora ci prova prima Brigas, con un diagonale debole che si spegne a lato, poi Nioi direttamente su calcio di punizione (alto sulla traversa). I biancorossi pur guardinghi però non disdegnano le sortite offensive sull’asse Perdisci-Pisu, e proprio Perdisci al 18’ potrebbe sfruttare meglio una sbavatura della difesa avversaria, ma il tiro da ottima posizione del fantasista è fuori misura. Il momento è favorevole ai sestesi che arrivano alla conclusione 4’ più tardi con Cogoni, Medda però si distende bene per la deviazione in angolo. Si chiude così la prima frazione.

Nioi la sblocca

Il caldo umido agevola le sostituzioni da ambo le parti nell’intervallo. Dopo tre minuti di secondo tempo la gara si sblocca: Cambarau calibra un filtrante perfetto, il velo di Mostallino è altrettanto pregevole, l’aggancio e la stoccata all’incrocio di Nioi, vincente. L’1-0 Cooper Band è servito. I biancorossi accusano il colpo e potrebbero pagarne dazio anche al 16’, sempre con il solito Nioi, ma la palla in questo caso finisce sul fondo. Leporati e compagni però, superata la fase di sbandamento, riordinano le idee e prendono campo. Al 17’ la punizione dal limite di Pisu, sbatte sulla barriera, ma la ribattuta di Cau è facile preda di Medda.

La partita si mantiene viva e molto intensa da un punto di vista agonistico. L’arbitro Tuveri di Cagliari deve tirare fuori un paio di cartellini gialli per placare gli animi di due squadre, che col passare del tempo e l’accumularsi della fatica, rischiano di andare ben oltre il normale agonismo. La Cooper Band sembra poter controllare la gara in un finale per nulla scontato. Ancora Pisu a cinque minuti dalla fine, dopo aver scorrazzato sulla sua fascia destra per tutta la partita, si inventa una traiettoria velenosa dal limite, ma la palla che si abbassa all’improvviso va a sbattere sul palo, nonostante il tentativo di parata di Medda. Il forcing dei sestesi è costante ma non produce risultati. L’espulsione allo scadere di Perdisci (per proteste) lascia la Pol. Sestu in inferiorità numerica e i cinque minuti di recupero non servono a cambiare il risultato. La Cooper Band (che sfiora il 2-0 con Pili poco prima del triplice fischio) può festeggiare.