La convention democratica abbraccia Biden commosso sul palco assieme alla moglie Jill 

Chicago. A Chicago nel 1968 l'unico altro presidente nella storia americana che non si è ricandidato per un secondo mandato, Lyndon B. Johnson, non si presentò alla convention del suo partito. Cinquantasei anni dopo Joe Biden c'è, per congedarsi dalla politica, rivendicare i suoi successi alla Casa Bianca. Mentre in Italia è notte fonda, riceve l'abbraccio dei democratici ma soprattutto consacra ufficialmente la sua vice presidente Kamala Harris come unica speranza di sconfiggere Donald Trump e salvare la democrazia Usa.

Nella giornata di Joe i democratici salutano come si deve l'anziano commander-in-chief e lo ringraziano per essersi ritirato da una corsa che sembrava disperata e adesso ha ripreso slancio. Ai delegati sono stati consegnati gadget a tema Biden, come il caffe “A cup of Joe”, e lo United Center, la casa dei Chicago Bulls che ha ospitato la kermesse democratica, è stata tappezzata con le frasi più iconiche pronunciate da Biden in questi 50 anni in politica, da «Diffondi la fede» a «La storia è nelle tue mani».

Sul palco accanto al leader 81enne c’era la first Lady Jill Biden, la sua roccia, la consigliera più fidata e colei che ha sempre difeso il marito dagli attacchi interni ed esterni.

