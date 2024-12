La controstoria  della nostra Sardegna  secondo Casula 

«Scrivo una storia dissonante rispetto alla storia ufficiale della scuola e dei media. Che mette in discussione e contesta vecchie e inveterate certezze, luoghi comuni e pregiudizi diffusi ad arte dai nostri nemici: ad iniziare da Cicerone, insultante e diffamatore». Francesco Casula, saggista e scrittore con radici a Ollolai, in prima linea nella difesa della lingua e delle specificità sarde tesse una nuova trama con il libro “Controstoria della Sardegna. Dalla civiltà nuragica al dominio spagnolo” (Grafiche del Parteolla). È convinto che l’Isola sia stata vittima di troppi torti e offese e debba essere risarcita con una robusta iniezione di verità storica.

«Siamo abituati – spiega - a testi, anche di livello specialistico, sulla “Sardegna punica”, “Sardegna romana”, “Sardegna bizantina”, “Sardegna spagnola”. In cui soggetti storici sono sempre gli altri, gli occupanti i dominatori e, noi sardi sempre “oggetti”. Passivi e marginali e “arretrati” noi e centrali invece loro: addirittura diffusori e portatori di civiltà e non, come realmente erano, predatori e sanguinari: ad iniziare dai Romani».

Nella storia ufficiale troppi pregiudizi. I principali?

«Soprattutto l’italocentrismo e l’eurocentrismo. Un francese, Gustavo Jourdan, parla della Sardegna “rimasta ribelle alla legge del progresso”, “terra di barbarie in seno alla civiltà che non ha assimilato dai suoi dominatori altro che i loro vizi”. Mentre l’inglese Donald Harden parlerà della Sardegna come “regione sempre retrograda”».

Quali sono i momenti più trascurati dalla storiografia ufficiale?

«Sono, guarda caso, quelli più gloriosi: quello nuragico e quello giudicale. E non solo da parte dei testi scolastici. Un importante quotidiano, nel 2005, ha pubblicato e diffuso a migliaia di copie un volume di 800 pagine sulla preistoria nel quale la Sardegna nuragica non è neppure citata. Dimenticando che quella nuragica è stata la più grande civiltà della storia di tutto il Mediterraneo centro-occidentale del secondo millennio a.C. Con migliaia di nuraghi e monumenti costruiti con una maestria ingegneristica che ancora oggi sorprende e affascina. Con un’economia “dell’abbondanza”, di carne, pesce, frutti naturali, in grado produrre oro, argento, rame, formaggi, sale, stoffe, vini, vetro. E la musica delle launeddas. Altresì dimenticato e rimosso dalla storia ufficiale è l’altro glorioso momento storico, dei sardi liberi e indipendenti, che fra l’altro produrrà la Carta de Logu, emanata da Eleonora d'Arborea e, che rimarrà in vigore per più di 400 anni».

Il rischio è quello di fare etnocentrismo.

«Scrivo una storia senza alcun etnocentrismo ma anche senza ombre di subalternità culturale né di complessi di inferiorità. Dissotterro un passato perché venga conosciuto e diventi fatto nuovo che interroga l’esperienza del tempo attuale, per affrontare il presente, per definire un orizzonte di senso, per situarci e per abitare, come sardi aperti al suo respiro, il mondo, quel mondo grande e terribile di cui parlava Gramsci».

Vanno modificati anche i programmi scolastici.

«Va inserita la Storia della Sardegna come materia curriculare. Superando la becera storiografia, prevalente in Italia, secondo la quale ci sarebbe una storia generale importante e una locale insignificante».

Intravede nelle giovani generazioni una nuova consapevolezza?

«Inizio a intravederla, sia pure con fatica, matura».

Da dove ripartire per riscrivere la storia?

«Dall’utilizzo di tutte le fonti storiche. Gli archivi sono indispensabili ma non bastano. Il grande Cicitu Masala ci avverte: chi mette i papiros negli archivi in genere sono i cortigiani. Per questo occorrono anche altre fonti: la letteratura e la poesia popolare, per esempio. I fatti inoltre non basta raccontarli: occorre “leggerli”. La storia esalta le magnifiche opere dei Romani in Sardegna. Fecero strade, ponti, palazzi, terme, teatri, ma per far passare velocemente gli eserciti e il bottino, per ristorarsi e divertirsi. E tracciarono le vie per tutti gli invasori successivi. Fino ai nostri giorni».

