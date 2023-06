La controffensiva delle truppe ucraine 

Kiev. Le truppe scelte ucraine hanno sfondato le prime linee di difesa russe in alcune aree del fronte, mentre a Bakhumut sono avanzate di quasi un chilometro e mezzo nelle ultime 24 ore. Le informazioni che arrivano dal ministero della Difesa britannico nel consueto aggiornamento sull’andamento del conflitto e quelle date dal portavoce del raggruppamento orientale delle Forze armate ucraine, Serhiy Cherevaty, sembrano confermare che la controffensiva ucraina è ormai in atto. Come ha lasciato intendere, per la prima volta, anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, rispondendo laconicamente a una domanda durante la conferenza stampa congiunta con il premier canadese Justin Trudeau, in visita a sorpresa a Kiev: «Dal mio punto di vista, azioni di controffensiva difensiva stanno avendo luogo in Ucraina», ha detto il leader mantenendosi volutamente sul vago e spiegando di non poter svelare altri dettagli, perché la situazione militare è fluida.

Le operazioni

All'intensificazione delle operazioni militari a est e sud-est, che dura da tre giorni, Mosca ha risposto con bombardamenti notturni in ritmo crescente, in varie aree del Paese, non riuscendo per lo più a penetrare le difese antiaeree ucraine. Ma i frammenti incendiati di droni kamikaze di fabbricazione iraniana Shahed, divenuti ormai lo strumento principe dei raid notturni russi, hanno provocato almeno tre morti e una trentina di feriti la scorsa notte nella città portuale meridionale di Odessa, sul Mar Nero. La portavoce del Comando operativo sud, Natalia Humeniuk, ha spiegato che 26 persone, inclusi due bambini e una donna incinta, sono rimaste ferite in seguito all'onda d'urto dell'esplosione provocata dai detriti dei droni che hanno colpito un condominio.

Ma Kiev sfodera ottimismo. Zelensky ha ottenuto da Trudeau l'impegno attivo a favorire l'ingresso dell'Ucraina nella Nato, in vista del summit di Vilnius, e un nuovo pacchetto di aiuti militari canadesi del valore di 500 milioni di dollari canadesi (400 milioni di dollari Usa), oltre alla fornitura di un aereo da trasporto Antonov An-29 sequestrato ai russi e bloccato in un hangar di Toronto da quasi due anni.

