La continuità si ferma, posti esauriti sugli aerei 

L’estate è appena cominciata e la continuità territoriale già scricchiola. Nella settimana che inizia oggi viaggiare tra l’Isola e gli scali di Roma e Milano sarà un’impresa per chi non ha prenotato il volo.

Lo scenario

Oggi e domani per andare da Cagliari a Fiumicino si può scegliere solo l’aereo delle 7 del mattino. Da mercoledì in poi invece il primo collegamento disponibile è alle 21.30. Non esattamente l’ideale per i passeggeri che viaggiano per motivi di lavoro o di salute. E magari sono costretti a trascorrere una notte in più lontano dall’Isola, con tutte le spese aggiuntive che ne conseguono. Difficoltà anche sulla linea Linate-Cagliari, solitamente la prima a evidenziare criticità quando i flussi turistici aumentano. Per i viaggiatori non residenti in Sardegna si aggiunge anche il problema dei prezzi: le tariffe di Ita Airways arrivano fino a 271 euro per un biglietto sola andata. Sulla tratta Milano-Olbia il sito di AeroItalia, la compagnia che gestisce la continuità territoriale negli scali del Nord Sardegna, evidenzia il «tutto esaurito» nelle giornate di giovedì e venerdì. Pochi posti anche sulla Roma-Olbia e sulle altre tratte ad Alghero.

Le regole

Le compagnie potrebbero aggiungere qualche volo nelle prossime ore ma i tempi non sono certo quelli dettati dal decreto che regola la continuità territoriale: nel terzo paragrafo dell’allegato tecnico su cui si basano i rapporti tra la Regione e le compagnie aeree, è stabilito che «nell’ipotesi in cui i sistemi di prenotazione evidenzino, per circostanze contingenti, una domanda di posti per singola tratta superiore al 91% dell’offerta complessiva giornaliera, il vettore che ha accettato gli oneri di servizio pubblico sulla rotta è tenuto ad incrementare l’offerta introducendo voli supplementari o utilizzando aeromobili di capienza superiore». Tutto questo non avviene. Oppure le compagnie, se intervengono, lo fanno quando centinaia di aspiranti passeggeri hanno già trovato soluzioni alternative più costose e scomode.

Il futuro

Uno scenario che rischia di ripetersi almeno fino al 2025. La settimana prossima (il 2 luglio) scadranno i termini per la partecipazione al bando-ponte con cui la Regione vuole affidare il servizio di continuità territoriale per un anno a partire dal prossimo ottobre. Lo schema è identico a quello ora in vigore. Potranno cambiare, al massimo, le compagnie di riferimento. AeroItalia ha già annunciato di essere interessata allo scalo di Cagliari. Ma potrebbe non presentare nessuna offerta per Alghero. Sulle scelte di Ita Airways ovviamente influirà l’infinito tira e molla sul matrimonio con Lufthansa. Il timore è che alcune gare (sono sei in tutto) vadano deserte: il budget preventivato è inferiore rispetto a quello attuale.

RIPRODUZIONE RISERVATA