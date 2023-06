La continuità si ferma per otto ore al giorno 

Otto ore di “buco” tra un volo e l’altro. La continuità territoriale zoppica: non ci sono solo i nodo delle tariffe per i turisti (fino a 800 euro per un biglietto aereo) e dei pochi voli a disposizione nei periodi più caldi (il lungo weekend appena iniziato è uno di questi). Ora anche gli orari degli aerei contribuiscono ad allontanare la Sardegna dal resto d’Italia. Sul principale collegamento nazionale, cioè la linea Cagliari-Roma, non è previsto nessun volo da metà mattina fino a sera inoltrata. Dalle 11.20 alle 19.20 non si parte: è la novità del piano voli di Ita Airways in vigore già da qualche settimana. Molti hanno pensato a una riduzione temporanea, ma dando uno sguardo ai biglietti in vendita nei prossimi mesi si capisce che la programmazione è definitiva.

L’ennesima falla nella continuità territoriale è autorizzata dal decreto ministeriale (adottato in sintonia con la Regione) che regola i collegamenti aerei con gli scali di Roma e Milano. Sulla rotta Cagliari-Fiumicino è prevista, durante tutto l’anno, una sola frequenza «infragiornaliera». Cosa significa? Il decreto lo spiega poche righe dopo: è quella fascia che va dalle 10 alle 18. E visto che in queste ore è previsto il volo delle 11.20, non c’è nessuna violazione. Resta la beffa: per otto ore al giorno la continuità si ferma e i voli si concentrano – per ragioni operative della compagnia aerea – solo nella prima parte della mattina e in serata.

