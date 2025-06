La continuità si ferma di nuovo 

Inutile insistere. Siti internet, agenzie di viaggio, app specializzate: i voli tra Milano e gli scali dell’Isola sono al completo e i biglietti sono introvabili. All’orizzonte c’è l’ennesimo stop della continuità territoriale, da giovedì fino a domenica sarà impossibile rientrare in Sardegna- se non si ha già una prenotazione - dai principali scali lombardi. E le compagnie non sembrano intenzionate a rimediare, aggiungendo nuove rotte. Come prevede il decreto che regola la continuità.

Il blackout

Aeroitalia, che gestisce i collegamenti negli aeroporti di Cagliari e Olbia, aveva promesso una settimana fa voli aggiuntivi. Ma lo scenario è desolante: nelle date 19, 20 e 21 giugno non si trovano biglietti sulla linea Linate-Cagliari, mentre domenica 22 è disponibile solo un volo alle 14.10 al prezzo di 239 euro (tariffa base: per viaggiare con un bagaglio da 23 chili servono altri 80 euro) per i passeggeri non residenti in Sardegna. Situazione simile sulla rotta Milano-Olbia: 19 e 20 giugno non si vola, gli aerei sono al completo. Difficoltà anche sulla Linate-Alghero gestita da Ita Airways. Non si vola venerdì 20 e sabato 21 giugno e anche nei giorni successivi le opzioni sono così ridotte che programmare un viaggio diventa un’impresa. Tanto che il coordinamento cittadino della Lega protesta e annuncia interrogazioni in Consiglio comunale ad Alghero.

Le low cost

Ma l’emergenza non riguarda solo i collegamenti in regime di continuità territoriale. L’ingorgo dei cieli si è esteso anche a Malpensa e Bergamo-Orio al Serio, dove operano EasyJet e Ryanair. Sulla linea Malpensa-Cagliari non si vola fino a domenica. Sul Bergamo-Cagliari lo stop è venerdì e sabato, mentre nei giorni successivi i biglietti sono disponibili solo con tariffe stellari, sopra i 300 euro a tratta.

I disagi

Tutto questo succede mentre i sindacati si preparano allo sciopero nazionale dei trasporti di venerdì, in cui saranno coinvolti aerei, treni, autobus. Le ragioni dello sciopero sono molte, dalla richiesta di aumenti salariali per far fronte all’inflazione alla riduzione degli orari di lavoro. Ita Airways ha già annunciato la cancellazione di un collegamento tra Milano e Alghero (e viceversa) e di altri 32 voli nazionali e internazionali. Garantiti i collegamenti operativi nelle fasce protette 7–10 e 18–21 e le tratte indicate sul sito dell’Enac.

Il sistema

In programma anche uno sciopero del personale degli aeroporti, che durerà per l’intera giornata, e interesserà gli addetti ai bagagli, gli autisti dei bus navette e il personale di assistenza a terra. Il personale del gruppo Ferrovie dello Stato sciopererà dalle 21 di giovedì 19 giugno alle 21 di venerdì 20 giugno. Alcune corse saranno garantite nelle fasce orarie 6-9 e 18-2.

