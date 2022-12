«La contestazione fa parte del gioco» 

Fabio Liverani respira. Il suo Cagliari ha ritrovato la vittoria perduta. E i tre punti valgono bene anche una contestazione aperta, rumorosa, di tutto lo stadio. Che, intorno alla mezz'ora della ripresa, è esploso con un “Liverani, ma quando te ne vai” che ha fatto breccia nell'anima del tecnico. Al fischio finale, è scappato negli spogliatoi, con poca voglia di festeggiare. Il tempo di riprender fiato e Liverani ritrova il sorriso: «Fa parte del gioco. E se la contestazione dovesse portare sempre una vittoria, ben venga sempre la contestazione».

Cori e fantasmi

Ne ha viste tante, in carriera, l'allenatore romano. E anche il coro dei tifosi al suo indirizzo non lo tocca, almeno apparentemente: «L'importante è lasciare sereni i ragazzi. Io faccio calcio da una vita, so che possono esserci». Meglio godersi una vittoria tutt'altro che facile. «Anche stavolta abbiamo fatto quasi tutto noi. I primi minuti d'ambientamento alla Unipol, poi abbiamo trovato le giocate, soprattutto sul centrodestra. Sul 2-0 la partita sembrava in discesa e ce la siamo complicata da soli». L'errore di Capradossi proprio non lo manda giù: «Bastava buttarla fuori. Ci sono delle cose che si possono allenare, altre su cui si lavora. Questa è stata una scelta individuale, non allenabile. Così come il fallo da rigore di Zappa». E a quel punto, ecco i soliti fantasmi sul 2-2: «Ma noi siamo accompagnati sempre dai fantasmi, sarà la nostra croce, sperando di scacciarli via entro maggio».

Questione di cuore

Stavolta il Cagliari ha trovato il colpo di reni per portarla dalla sua parte: «Perché è diventata una partita da giocare sui nervi, il cuore e la testa. E la squadra ha tirato fuori tutto». Meglio sorvolare sui soliti difetti: «Perché non si può diventare subito belli e vincenti. Ci sono problemi, cerchiamo di risolverli. Questa squadra non ha mai potuto dare continuità agli undici a causa dei tanti infortuni. Non siamo guariti, ma vincere aiuta a portare entusiasmo e autostima».