La contestazione di Cgil, Cobas e Usb: «Isola penalizzata» 

Forse un po’ di contestazione se l’aspettava. E – puntuale – c’è stata, con tanto di striscioni emblematici (“Valditara, ministro con l’elmetto, Vattene!) e appelli per la rinascita (“La città cade se la scuola non cambia”), non certo favoriti dai tagli e dagli accorpamenti decisi dal Governo.

Almeno questo era il pensiero dei manifestanti, ieri in piazza Costituzione, a pochi passi dalla Passeggiata coperta, dove il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara stava presenziando all’iniziativa Scuola Futura. Assieme alla Cgil, c’erano i Cobas, l’Usb, l’osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell’Università, Madri contro la Repressione. In verità, anche l’evento con gli studenti, dentro la Passeggiata Coperta, era di fatto off limits. In piazza, a protestare, sono invece arrivati manifestanti da Olbia e da Seui, paese di montagna dove il dimensionamento è visto come una tragedia. Tra i politici, era presente la deputata Francesca Ghirra (Alleanza Verdi Sinistra).

Nel volantino distribuito ai passanti è scritto: «La Sardegna è la regione che subisce più pesantemente i tagli previsti», recita il documento. «E ciò per merito di questo governo e del suo ministero, che infatti non a caso si chiama dell’Istruzione e del Merito: quello di assestare colpi tremendi alla scuola pubblica, particolarmente duri qui in Sardegna».

