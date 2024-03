La conta dei voti non è finita, proclamazione a fine marzo 

Per ora all’Ufficio centrale regionale sono arrivati solo i verbali della circoscrizione Ogliastra. Il lavoro sui documenti delle altre sette deve ancora essere concluso e ci sono alcuni passaggi molto delicati da fare: la verifica dei voti complessivi di ciascun candidato e l’attribuzione delle schede contestate, che fino ad ora sono state lasciate fuori dal conto totale. Non sarà una questione di poche ore: il tribunale potrebbe impiegare anche 10 giorni, forse 14, prima di proclamare gli eletti. D’altra parte nel 2019, una volta chiuse le urne, ci volle quasi un mese per fare chiarezza sul nome dei nuovi consiglieri regionali e per rendere ufficiale la vittoria di Solinas. A questo giro però la distanza tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu è molto più risicata rispetto a cinque anni fa.

Lo scenario

Le 2615 preferenze che ancora lampeggiano sul portale web della Regione dedicato alle elezioni sono un dato più che superato. Perché nel frattempo i risultati delle 19 sezioni mancanti – quelle che non avevano chiuso i verbali entro il tempo massimo – sono stati calcolati dagli uffici circoscrizionali. In un caso, quello di un seggio di Villasor, i magistrati hanno dovuto concludere lo scrutinio finale, scheda per scheda, mentre negli altri si sono limitati a correggere alcune incongruenze nei documenti che avevano impedito ai presidenti di seggio di chiudere le operazioni.

La distanza

Ora lo scarto si sarebbe ridotto, secondo i dati diffusi dal Campo largo, in circa 1600 preferenze. Un dato che ha confermato la stessa Alessandra Todde: «Tutto procede nel rispetto delle procedure previste», ha detto la presidente in pectore, «mentre attendiamo l’esame dei verbali ed il completamento del processo di verifica, stiamo lavorando insieme con la coalizione per arrivare pronti al momento dell’insediamento ed occuparci da subito dei problemi più urgenti. In questa fase è giusto attendere serenamente l’ufficialità e continuare a condividere la nostra gioia con tutti i sardi e le sarde che hanno atteso a lungo questo importante segnale di cambiamento».

Le schede nulle

Nessun commento ufficiale dal centrodestra («rispettiamo il lavoro degli uffici, non vogliamo mettere fretta a nessuno», è la frase ricorrente a microfoni spenti), anche se secondo lo staff di Truzzu il divario sarebbe un po’ più stretto, circa 1200 voti.

Ma non è detto che nei prossimi giorni il dato cambi di nuovo. Perché oltre al ricalcolo dei dati trascritti nei verbali – qualche errore è sempre possibile – ci sarà anche l’attribuzione delle schede contestate, che saranno prese in esame seggio per seggio. Nel frattempo emergono alcuni casi limite dai verbali arrivati negli uffici elettorali circoscrizionali. In una sezione di Monserrato ci sarebbero ben 40 voti nulli su circa 400 elettori che si sono presentati alle urne. Esempi che potrebbero contribuire a strutturare un eventuale ricorso al Tar.

Lo sguardo all’Abruzzo

La sensazione è che entrambi gli schieramenti, in queste ore di attesa, guardino anche lo scenario nazionale: tra qualche giorno si voterà in Abruzzo e ovviamente presentarsi all’elettorato con una vittoria (o una sconfitta) in Sardegna potrebbe incidere sull’esito delle Regionali. Non a caso la maggioranza di centrodestra al governo respinge l’ipotesi di un possibile «effetto domino». «Ma va là, la Sardegna è un’isola, ha le sue logiche. Sono molto fiducioso, qui le cose andranno bene», ha spiegato ieri il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a Giulianova (Teramo).

Le Comunali

Intanto, visti i tempi lunghi per la proclamazione degli eletti e le polemiche dei giorni scorsi sull’afflusso dei dati elettorali all’ufficio centrale della Regione, c’è chi pensa sia meglio rivedere tutti i meccanismi: «È un sistema farraginoso e dipende da vari fattori. Ma speriamo che per le prossime amministrative si possa risolvere», commenta il leader dei Progressisti Massimo Zedda, che ha già fatto sapere di essere a disposizione per un terzo mandato da sindaco di Cagliari. «Si può anche pensare a una sperimentazione verso il voto online, o con procedure che includano il digitale nella trasmissione dei dati», propone Zedda, «ma se si vuole risolvere il problema in tempi rapidi, si potrebbe aumentare il numero di seggi già in occasione delle prossime amministrative. Ci sono seggi che hanno chiuso le operazioni in fretta, grazie anche a presidenti con più dimestichezza nelle procedure. Potrebbe quindi essere utile immaginare una formazione per gli operatori».

RIPRODUZIONE RISERVATA