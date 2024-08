La conta dei danni dopo il Ferragosto 

Passato Ferragosto Porto Pino fare i conti con tanti incivili che anche quest’anno hanno preso di mira la pineta della seconda spiaggia. C’è di tutto: dalla plastica al vetro. Per non parlare delle staccionate abbattute nella passeggiata che costeggia il canale.

«Sono veramente inorridito nel vedere un tale degrado dietro le nostre spiagge – dice l’assessore al Turismo Davide Marica - specie in un periodo come questo in cui si sta facendo di tutto per sensibilizzare al tema dell’ambiente. Sempre più incivili senza educazione approfittano di queste occasioni a discapito di tanti che vorrebbero godere di questi luoghi nel totale rispetto delle regole e del buonsenso. Verranno prese le dovute precauzioni per far sì che non si ripetano più queste scene». Quelle viste ieri non saranno più tollerate: «Staccionate divelte e immondizia sotto la nostra pineta. C'è bisogno di regole e sanzioni per chi ancora crede di poter fare quello che vuole senza alcun rispetto. Il tema dell'ambiente mi sta particolarmente a cuore e sarà una priorità per la prossima stagione. Vogliamo che tutti possano godere del nostro mare, ma allo stesso tempo vogliamo persone educate e rispettose dei nostri bellissimi paesaggi». Sconcerto anche da parte di Albano Salis, della Marevivo. «È inutile piangere sul latte versato, è una cosa che si ripete da anni, i Comuni dovrebbero imporsi per far si che vengano effettuati maggiori controlli, per prevenire questo schifo. Poi serve buon senso da parte dei cittadini, perché si corre il rischio che per colpa di pochi vengano interdette a tutti queste bellissime aree».

