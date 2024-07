La Consulta salva il Piano casa sardo 

Due giorni fa la sentenza della Corte costituzionale che aveva fatto salve le norme della Regione Sardegna sul superamento dei tetti della spesa sanitaria; ieri sempre dalla Consulta è arrivato un altro verdetto importante, e tutto sommato confortante per l’autonomia regionale. I giudici hanno infatti sostanzialmente confermato la validità di quello che era stato definito il “Piano casa”: ossia le norme in materia edilizia e urbanistica inserite nel collegato alla manovra finanziaria del 2023 (una legge omnibus che conteneva, tra l’altro, anche le citate norme sulla spesa sanitaria).

L’impugnazione

Il provvedimento era stato voluto dall'allora maggioranza di centrodestra, guidata dal presidente Christian Solinas. Il governo aveva impugnato sette degli articoli contenuti nel capo dedicato all'assetto territoriale, in particolare sul recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente. Le norme contestate dall'esecutivo nazionale (perlopiù per violazione del principio di copianificazione) riguardavano soprattutto le modifiche sul recupero di sottotetti, seminterrati, piani pilotis, soppalchi e locali al piano terra, terrazze coperte e aperte su uno o più lati, riutilizzo degli spazi di grande altezza.

In sostanza la Consulta ha confermato la possibilità, nei centri storici, ma anche nelle zone residenziali e in quelle agricole, di rendere abitabili sottotetti e mansarde secondo le condizioni specificate dal provvedimento sull'altezza minima. E la ragione principale del rigetto del ricorso risiede nella competenza generale urbanistica garantita alla Regione dal suo Statuto speciale, che conosce solo alcuni limiti specifici.

Piccole correzioni

Sono state cassate dalla Consulta solo alcune formulazioni non di sostanza, in modo da impedire il superamento degli indici volumetrici negli interventi di riutilizzo e adeguamento dei sottotetti, e di escludere l’applicazione dei benefici edilizi negli immobili abusivi e successivamente condonati. Inoltre la sentenza elimina l’inclusione, negli interventi cosiddetti di “edilizia libera”, del posizionamento di pergole bioclimatiche. Per il resto, però, nella pronuncia resa nota ieri vengono dichiarate inammissibili o non fondate le altre eccezioni di illegittimità costituzionale rilevate dal governo. Così come restano in piedi, anche perché nemmeno impugnate dall'esecutivo Meloni, le norme, inserite attraverso un emendamento contestato dall’opposizione di allora, che consentono incrementi volumetrici e ampliamenti agli alberghi, anche nella fascia vincolata dei 300 metri dalla battigia, con l'obiettivo di riqualificare le strutture ricettive sulle coste.

RIPRODUZIONE RISERVATA