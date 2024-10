La consulta rinasce con ventidue giovani 

Fornire occasioni di confronto e rendere protagoniste le nuove generazioni nella vita del paese. Così, dopo alcuni anni di assenza, è stata istituita la consulta giovanile composta da 22 ragazzi tra i 16 e i 30 anni. Il presidente del nuovo organismo è Nicola Piccioni, Marianna Mainas è la vice presidente mentre Francesca Marras ricopre l’incarico di segretaria e il ruolo di tesoriere è stato affidato a Giorgia Delogu. «Sono molto felice di far parte di questo organismo e e di poter condividere questo percorso con un bellissimo gruppo, oltretutto numeroso – dice Emanuela Cruccu, consigliera comunale con delega alle Politiche giovanili –. Sarà un’esperienza ricca di stimoli, i ragazzi sono pronti a iniziare con le attività che hanno già programmato per i prossimi mesi». Della consulta giovanile fanno parte: Francesca Atzeni, Lorenzo Bardi, Matteo Carta, Mattia Cinus, Daniele Corsi, Giorgia Delogu, Alessandro Farris, Lorenzo Farris, Gaia Farris, Patrizio Frongia, Marianna Mainas, Camilla Mallica, Francesca Marras, Ilaria Pia, Nicola Piccioni, Gabriele Piredda, Sara Podda, Samuel Rosina, Sara Rosina, Federica Senis, Marianna Senis e Lorenzo Serra. «Erano tanti anni che non si ricostituiva la consulta giovanile. Aver trovato l'adesione di oltre 20 ragazzi davvero una grande soddisfazione», si entusiasma il sindaco Stefano Altea. ( g. pit. )

