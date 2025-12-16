La Consulta giovanile si arrende 

Dopo sei anni di attività, la Consulta giovanile di Senorbì termina la propria esperienza. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato stampa, nel quale i giovani spiegano che, durante le elezioni di inizio novembre per il rinnovo del direttivo, nessuno ha accettato la carica di presidente, figura indispensabile per la prosecuzione delle attività. «Le cause sono diverse e non vogliamo cercare colpe — spiegano i ragazzi — semplicemente sono venuti meno gli stimoli, la forza e l’entusiasmo che da sempre ci avevano contraddistinto». Il gruppo chiude così un percorso iniziato con l’obiettivo di animare la vita sociale e favorire la partecipazione dei giovani alla comunità.

Le reazioni

Sulla chiusura interviene il capogruppo di minoranza Cicci Mura, che definisce la fine dell’esperienza un fatto abbastanza grave per la comunità. «Per il paese questa è una grossa perdita, — dichiara — l’amministrazione avrebbe potuto garantire maggiore sostegno alla Consulta, da anni questi ragazzi chiedevano una sede stabile per poter lavorare in modo continuativo, ma non l’hanno mai ottenuta». Ora, il capogruppo dell’opposizione propone «un incontro in aula consiliare che coinvolga la maggioranza, la minoranza e la Consulta, per capire se esistono le condizioni per permettere loro di continuare a lavorare».

I Comune

Diversa la posizione del sindaco Alessandro Pireddu, che afferma di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali sulle motivazioni della chiusura. «Non è mai mancato il sostegno da parte del Comune — dichiara il primo cittadino — negli anni abbiamo garantito contributi economici, supporto organizzativo, servizi di sicurezza e l’utilizzo dei locali comunali. L’unico aspetto non ancora definito è quello di una sede stabile, ma i ragazzi hanno sempre avuto le chiavi per accedere liberamente agli spazi del Comune, dall’Aula consiliare fino alla sala. Non ritengo che questo sia il motivo per cui hanno preso questa scelta». La Consulta ha voluto rendere pubblica la destinazione delle somme residue, precisando che nessun componente ha mai tratto profitto personale dalle attività svolte. Le risorse raccolte, in particolare con il SenorBeer Fest 2025, sono state reinvestite nell’acquisto di attrezzature come set birreria, gazebi e un impianto audio. Non essendo presente una sede fisica, panche, tavoli e gazebi sono stati donati alla Protezione Civile di Senorbì, mentre l’impianto audio è stato destinato alla Pro Loco. I fondi saranno restituiti alla comunità attraverso donazioni e progetti: un contributo all’Ospedale Pediatrico Microcitemico di Cagliari per la ricerca, la realizzazione di una pietra con la scritta “Senorbì” da collocare all’ingresso del paese, l’acquisto di un defibrillatore, l’organizzazione di un corso di primo soccorso oltre a contributi destinati al Comitato di Santa Barbara, all’Oratorio e alla Festa dell’Albero. La parte restante verrà donata alla Pro Loco di Senorbì.

