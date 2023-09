La Consulta giovanile alla ricerca di iscritti domani al parco Dessì 

T-shirt verdi e voglia di stare insieme, il logo stilizzato di una testa-lampadina sempre accesa: i ragazzi e le ragazze della Consulta giovanile di Villacidro si preparano ad accogliere nuove adesioni. L’incontro è previsto per domani alle 21,30 al parco comunale Dessì.

«Abbiamo creato il nuovo gruppo della consulta lo scorso novembre e da allora ci siamo impegnati a collaborare per diverse manifestazioni in paese», racconta Mattia Fabbrini, 18 anni liceale e aspirante medico, vice coordinatore. «Ora gli iscritti sono 27, la consulta è aperta ai giovani dai 15 ai 35 anni. Ci siamo sempre divertiti insieme, abbiamo collaborato con Pro Loco e associazioni per Giogus Antigus, la Marcialonga, Ciliegeti Aperti. La vita in consulta ci ha fatto acquisire esperienza: nel contatto con il pubblico e nella gestione di questioni amministrative e organizzative, ci ha aiutati a esprimere le nostre idee e attitudini. Sabato faremo un incontro aperto in cui parleremo del nostro progetto, grazie anche al supporto dei rappresentanti comunali. Avremo un banchetto per dare informazioni ai giovani interessati. Poi faremo un po' di festa con rinfresco e due dj-set».

Aggiunge Matteo Collu, consigliere di maggioranza e sostenitore delle iniziative del gruppo: «Da delegato alle politiche giovanili, non posso che essere fiero di questo incontro di presentazione della Consulta. Faccio i miei complimenti a tutti i ragazzi che in questi mesi si stanno impegnando per organizzare un programma di nuove iniziative e ci auguriamo siano quanto più partecipate».