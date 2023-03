«La Consulta esclude le lottizzazioni più piccole» 

«Non può esserci piena inclusione se le lottizzazioni più piccole e i quartieri maggiormente popolati di Capoterra non possono far parte della Consulta per la coesione sociale e territoriale: è necessario rivedere il regolamento». L’ex sindaco Francesco Dessì punta il dito sulla nuova assemblea composto dai rappresentanti delle principali zone residenziali e chiede maggior rispetto per i condomini con meno di 500 abitanti. «Nel prossimo Consiglio presenterò una mozione proprio per evidenziare questo problema - dice Dessì - la consulta è di sicuro un ottimo strumento partecipativo ma il suo regolamento taglia fuori condomini come Petite residence e la lottizzazione Picciau, che non hanno potuto esprimere alcun rappresentante. Sono rimasti fuori anche i quartieri più popolosi di Capoterra centro, zone come Santa Rosa e Liori non avranno alcun portavoce».

Silvia Sorgia, vicesindaca e assessora alla Coesione sociale, spiega la situazione: «Sono d’accordo sul fatto che condomini come Petite Residence e lottizzazione Picciau abbiano il diritto di nominare un rappresentante ma era necessario far partire la consulta per non perdere altro tempo prezioso dopo le due modifiche apportate al regolamento». Sorgia apre all’allargamento della consulta: «Questo aspetto verrà modificato in corso d’opera, in modo da rendere questa assemblea ancora più rappresentativa». (i. m.)

