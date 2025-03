Dopo l’ok in Consiglio, il Comune di Villasor va avanti con la Consulta delle donne, un organismo consultivo e propositivo rivolto alla popolazione femminile e favorirne la partecipazione alla vita politica, amministrativa e culturale della comunità. Con una deliberazione, il Consiglio ha approvato anche il regolamento della Consulta.

Il Comune invita ora le interessate a presentare domanda per far parte dell’assemblea della Consulta. «È un organo importante – ricorda il sindaco Massimo Pinna – che potrà interfacciarsi con l'amministrazione con proposte, idee e migliorie per il paese».

Le domande, da compilare su un modulo allegato all’avviso pubblico, possono essere consegnate all’Ufficio protocollo del Comune oppure inviate tramite pec all’indirizzo “segreteriavillasor@legalmail.it”. (m. pill.)

