La consulta delle donne cerca casa 

Una delle prime battaglie vinte fu quella per l'illuminazione pubblica, non si poteva uscire la sera, le strade erano buie, era pericoloso anche attraversare la strada. La Consulta promosse dibattiti sull'inceneritore, sulla necessità di monitorare l'inquinamento provocato dall'aeroporto, e quando ancora non se ne parlava tanto, sul riciclo dei rifiuti, tanto che una volta riuscì in appena 3 ora a raccogliere 40 quintali di carta. Uno degli obiettivi delle fondatrici però, era quello di aiutare le altre donne, di tutelarne i diritti. E nel 2004 riuscirono ad aprire lo Sportello di consulenza per le donne. «Tutto quello che abbiamo potuto fare - puntualizza la presidente - è stato grazie alla disponibilità dei vari sindaci di Elmas, talvolta con qualche difficoltà, e soprattutto grazie alla disponibilità di psicologi, ginecologi, avvocati, nutrizionisti, che hanno offerto gratuitamente la loro collaborazione».

Fondata trentuno anni fa, la Consulta delle donne è una delle più longeve della Sardegna, conta ancora tra le sue 12 componenti alcune fondatrici, inclusa Carla Tuveri, attuale presidente. «Tutto è nato nel '92 – ricorda Tuveri - quando a Elmas non c'erano aule sufficienti per gli alunni e si facevano i tripli turni: i genitori occuparono le scuole. Capimmo che Elmas aveva bisogno di un gruppo che conducesse battaglie per la comunità». E un gruppetto agguerrito di donne costituì la Consulta.

La Consulta delle donne cambia casa. Dovrà lasciare la sede attuale, nella scuola di via Dell'Arma Azzurra, dove sarà ospitata la Casa di Comunità, un nuovo importante presidio sanitario. L'amministrazione è già all'opera per trovare nuovi spazi.

La storia

In campo

Solidarietà

Tante le iniziative anche a favore dei bambini e degli adolescenti, come un seminario sull'educazione sessuale, che ebbe un'incredibile adesione. La Consulta ha promosso gare di solidarietà come l'invio di beni di prima necessità nella ex Jugoslavia ai tempi della guerra, e raccolte firme in favore delle donne di Kabul. E poi corsi di inglese, attività manuali, e il fiore all'occhiello della Consulta: il concorso letterario nazionale "Premio laguna" che quest'anno compie trent'anni. «A parte il piccolo contributo del Comune, che usiamo tutto per il Premio - aggiunge Carla Tuveri - la nostra attività è autofinanziata, frutto della buona volontà delle donne della Consulta».

Ora si aspetta la nuova sede. Chissà che quando sarà pronta la nuova biblioteca la Consulta non possa tornare nell’attuale biblioteca, dove tutto è cominciato nel 1992.

