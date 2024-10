La Consulta dei giovani  rimette il mandato al sindaco 

Neppure il tempo di spegnere la prima candelina: nei giorni scorsi il direttivo della Consulta giovanile di Arbus ha preso atto di non potere rispettare l’impegno assunto e ha restituito le chiavi a Comune. Lo comunica il presidente, Mattia Scanu, in una nota indirizzata alla Giunta: «Di comune accordo, lasciamo spazio a chiunque voglia prendere le redini e portare avanti il progetto, fondamentale per proseguire sul percorso di importanti iniziative per il nostro paese». La firma è accompagnata dalla vice Martina Idili, dal segretario Gianluca Atzeni, dal tesoriere Riccardo Lampis e dal consigliere Alessio Sdogati.

Le motivazioni che hanno indirizzato i giovani verso questa decisione sono strettamente personali, legate al lavoro. E su questo Scanu mette le mani avanti: «Desidero chiarire che la mia decisione non ha alcun legame con le questioni politiche, da cui mi dissocio completamente. Come ben sapete, il mio lavoro da dipendente comporta anche la gestione a 360 gradi dell’azienda, non ho più il tempo necessario per il volontariato». I ringraziamento sono «per tutti voi, per il supporto e la collaborazione. Sono certo che continuerete a lavorare con passione per il bene della nostra comunità».

Il sindaco Paolo Salis ringrazia i ragazzi per il lavoro svolto e auspica che «altri giovani possano esprimere proposte, suggerimenti, progetti per cambiare o migliorare tutto ciò di cui il territorio avverte il bisogno». (s. r.)

