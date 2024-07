«La consiliatura non è ancora partita» 

Nei giorni scorsi l’intera minoranza ha sollecitato la convocazione del Consiglio comunale per la nomina delle commissioni e per avviare subito l’attività dell’assemblea civica anche con la presentazione delle dichiarazioni programmatiche. Lo hanno fatto in particolare i capigruppo di “Sinnai libera” Aldo Lobina, di “Uniti per Sinnai” Roberto Loi e gli esponenti di Forza Italia Walter Zucca e Roberta Simoni. Tutti parlano della necessità di mettere subito in movimento l’intera attività amministrativa. Messo l’accento anche sulla necessità di portare in Consiglio il problema dell’eolico che interessa anche il territorio di Sinnai.

Ieri la comunicazione ufficiale da parte del presidente del Consiglio Massimiliano Mallocci che ieri ha convocato tutti i capigruppo di maggioranza e minoranza per oggi alle 18. All’ordine del giorno la “programmazione dei lavori del prossimo Consiglio».

In una dichiarazione il presidente Mallocci sostiene che «il Consiglio sarà convocato entro la fine del mese e che nell’occasione saranno elette le Commissioni e saranno previste anche le dichiarazioni programmatiche. Per discutere sui progetti di parchi eolici prevediamo di convocare un Consiglio successivo aperto anche al pubblico». (r. s.)

