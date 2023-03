La consigliera leghista: molestata sessualmente da Joe Formaggio di FdI 

VENEZIA. La consigliera regionale leghista Milena Cecchetto accusa il suo collega di Fratelli d’Italia Joe Formaggio di molestie sessuali. L’episodio sarebbe avvenuto martedì a Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale, in una pausa dei lavori. I due erano seduti su un divanetto, poi da Formaggio sarebbero giunte parole e contatti che Cecchetto ha ritenuto inammissibili, stando alla denuncia vere e proprie molestie. «Nella mia vita, politica e personale - ha detto la consigliera - sono sempre stata in grado di difendermi. Conosciamo tutti il carattere esuberante di Joe Formaggio: quello che è successo però è inqualificabile ed inaccettabile. Sono molto delusa e amareggiata da un comportamento del genere: essere stati colleghi, da sindaci prima e oggi da consiglieri, non giustifica un comportamento così aggressivo ed irruento. Ogni donna ha un proprio confine del rispetto e della sensibilità: oggi sono sconcertata perché quel limite il collega con me lo ha superato». Formaggio è noto per i suoi atteggiamenti provocatori: ad esempio a una fiera di armi a Verona si è fatto ritrarre mentre imbracciava un mitra. Ma ha negato la gravità dell’episodio: «Mi scuso con la collega Milena Cecchetto se c’è stata qualche incomprensione verbale o gesto male interpretato e respingo categoricamente ogni accusa di molestia fisica riportata dalla stampa. Spero di incontrare al più presto l’amica Cecchetto in modo da sgonfiare definitivamente questa assurda vicenda. Voglio ricordare - conclude - che collaboriamo da più di 14 anni facendo politica, prima da sindaci e ora da consiglieri regionali, sempre con il massimo rispetto e la stima reciproca. Sono sicuro che questa incomprensione non andrà ad intaccare il nostro rapporto di collaborazione e fraterna amicizia». E ieri il presidente del Consiglio, Roberto Ciambetti, ha chiesto delucidazioni ai due capigruppo, Enoch Soranzo per FdI e Alberto Villanova per la Lega. Quest’ultimo ha espresso «solidarietà e il nostro massimo sostegno alla collega», aggiungendo che nessuno «può permettersi di mancare di rispetto ad una collega. Tanto più donna, tanto più nel giorno dedicato alle donne, una data importante come quella dell’8 Marzo».

