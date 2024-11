La consigliera in Aula: anche io ho subito violenza 

Venezia. Forse presto per parlare di un effetto-Cecchettin, ma si moltiplicano i casi di donne non più disposte a tacere sulle violenze subite. Martedì nel Consiglio Regionale Veneto, durante il dibattito sull’istituzione dell’Osservatorio violenza donne, Silvia Cestaro, del gruppo leghista “Zaia presidente”, è intervenuta e ha raccontato: «È difficile dirlo, io questa cosa l’ho vissuta di persona quando ero ragazza. So cosa vuol dire la violenza». In molti, donne e uomini, le si sono avvicinati per esprimerle vicinanza.

Poco prima c’era stato un intervento di tenore completamente opposto. «Questo osservatorio puzza di ideologia», aveva detto Stefano Valdegamberi del gruppo misto, ex leghista, non nuovo a provocazioni di stampo maschilista. A quel punto Cestaro e altre colleghe erano uscite dall’aula, definendo l’intervento inascoltabile. «Ho pensato molto prima di fare questo intervento - aveva premesso Cestaro - perché volevo riportare sul piano pratico la cosa. È difficile dirlo, io l’ho vissuto di persona quando ero una ragazza, so cosa vuol dire la violenza. Lo so perché ti arriva inaspettata, ti arriva da chi non ti aspetti, da chi ti sta vicino, ti arriva dalle persone che dovrebbero difenderti, non in casa, ovviamente, fuori casa. L’ho vissuta purtroppo negli anni, con tante amiche e tante persone che hanno subito la violenza». Per la cronaca: l’Osservatorio anti-violenza, proposto dalla capogruppo del Pd Vanessa Camani, è stato poi approvato all’unanimità dall’assemblea veneta.

