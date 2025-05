La consegna totale entro l’inizio dell’estate 

Gli piace, ma non nega che le conseguenze per un lavoro da dieci milioni non sarebbero dovute essere due anni di attesa, infinite polemiche legate alla viabilità e la città spaccata da una trincea proprio nel suo punto più importante.

Il sindaco Massimo Zedda non lo ha mandato a dire a gennaio, quando ha annunciato la riapertura del primo tratto di via Roma e, subito dopo, consegnato la nuova piazza Matteotti. Pur senza riaccendere polemiche, aveva dichiarato: «Bisogna comprendere che il progetto iniziale era un altro, questo è stato modificato. Si parlava di un bosco che non c'è, di un prato che non c'è: se devo esprimere il mio personalissimo pensiero, 8-10 milioni di euro per togliere e ripristinare il granito li avrei utilizzati in modo diverso. Io non lo avrei fatto: il progetto che avevamo immaginato noi era il ripristino della passeggiata centrale, perché i 10 milioni stanziati erano quelli definiti nel mio secondo mandato». Zedda aveva annunciato la conclusione del cantiere ancora aperto entro l’inizio dell’estate di quest’anno e, giorno più giorno meno, la Giunta dovrebbe riuscire a consegnare le opere rispettando le previsioni.

La realizzazione delle rotatorie per smistare il traffico durante gli interventi per la realizzazione della metro e la viabilità generale sono al centro di studi interni e appartengono a un altro fascicolo. Adesso si attende l’apertura completa della piazza centrale in via Roma.

