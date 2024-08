La conquista di Kursk, Kiev va avanti 

Mosca. L’Ucraina afferma che continua a fare “progressi” nella sua incursione a Kursk, in contemporanea con uno dei più massicci bombardamenti effettuato su questa e altre sette regioni russe. Quasi 120 droni e quattro missili sono stati lanciati durante la notte tra martedì e mercoledì dalle forze di Kiev in attacchi che, secondo fonti della sicurezza ucraina, avrebbero colpito anche quattro basi aeree da cui partono i raid sul territorio ucraino. Mosca non conferma, e anzi assicura di avere respinto nuovi tentativi di sfondamento delle truppe di Kiev nel territorio di Kursk. I continui bombardamenti hanno però costretto il governatore di un’altra regione russa confinante con l’Ucraina, quella di Belgorod, a proclamare lo stato d’emergenza. Mentre da Washington il presidente Usa Joe Biden, finora prudente nel commentare l’offensiva, ha detto che «sta creando un vero dilemma» per il presidente russo Vladimir Putin. Proprio funzionari statunitensi, citati dal Wall Street Journal, hanno detto che l’incursione dà risultati, costringendo Mosca a muovere una parte delle sue truppe dall’Ucraina.

Guerra mediatica

Anche il noto blogger militare russo Rybar, che nei giorni aveva presentato uno scenario più pessimista rispetto alle versioni ufficiali, ha scritto che «la situazione continua a stabilizzarsi con l’arrivo di rinforzi russi e il blocco parziale dei gruppi mobili delle formazioni ucraine». Secondo Rybar, quella di Kiev è in buona parte propaganda mediatica, a sostegno della quale diversi blogger ucraini stanno postando video di villaggi russi che sono stati conquistati non nelle ultime ore ma «nei primi giorni dell’invasione», cominciata il 6 agosto. La Rosgvardia - un corpo di polizia che risponde direttamente al presidente russo - ha dichiarato di aver adottato «ulteriori misure» per «proteggere la centrale nucleare di Kursk», anche se i combattimenti si svolgono a molti chilometri di distanza.

Il mezzo militare

Intanto, l’agenzia di stampa russa Itartass parla di un blindato ucraino di fabbricazione italiana colpito dai russi. A smentire il Cremlino sono le immagini del mezzo blindato, identificato come un Mls Shield di produzione italiana. Nel video, si vede un veicolo che somiglia allo Shield ma che, in realtà, differisce per la presenza di una mitragliatrice nella parte superiore che, invece, caratterizza il Roshel Senator, prodotto in Canada e che il governo di Ottawa ha inviato a Kiev.

