La connessione Wi-Fi anche in spiaggia 

A Budoni connessione wireless anche in riva la mare. Il comune gallurese è stato selezionato per il Progetto Wi-Fi Spiagge, un’iniziativa della Regione Sardegna volta a consentire l’accesso a internet e ai servizi on line erogati dalla pubblica amministrazione. Il finanziamento da oltre 4 milioni di euro coinvolgerà anche San Teodoro, Tortolì, Cabras, Capoterra e Pula, che in questo modo potranno ampliare i servizi di connettività a banda larga per cittadini e turisti, sia in zone di pubblico interesse, sia in aree disagiate.

A Budoni, nello specifico, il servizio di connettività permetterà di collegare le principali spiagge alle sedi comunali e alla Rete Telematica Regionale. «Si avrà la possibilità di usufruire di questo servizio a vantaggio non solo dei turisti, ma anche dei cittadini residenti e degli studenti – ha spiegato l’assessore al Turismo, Antonio Addis - tutto ciò rappresenta un valore aggiunto all’interno delle politiche di sviluppo che l’Amministrazione Comunale persegue da diversi anni». Oltre al monitoraggio ambientale e del carico antropico, la connessione Wi-Fi sulle spiagge budonesi permetterà di avere informazioni in tempo reale sui diversi servizi ai bagnanti, tra cui la presenza di bagni pubblici, punti di ristoro e noleggi, ma anche la disponibilità di parcheggi e l’accessibilità per le persone con disabilità.

