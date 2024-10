La Confraternita compie 400 anni 

La confraternita del Rosario ha compiuto 400 anni. Per ricordare la ricorrenza di una delle istituzioni più antiche della comunità è stata celebrata in cattedrale una messa di ringraziamento. Alla presenza dell’arcivescovo Roberto Carboni, il traguardo è stato al centro del convegno sulla storia delle Confraternite nella diocesi di Ales-Terralba curato da Mirando Aru. Un viaggio attraverso i secoli, ricostruito grazie ai documenti dell’archivio storico diocesano di Ales. Lo studioso ha ripercorso le fasi di grande splendore, decadenza e rifondazione di una delle prime forme di associazionismo laicale. Nel museo diocesano è stata inaugurata la mostra per la presentazione di tutto il materiale storico, frutto di un progetto Cei finanziato con i fondi dell’8x1000 che coinvolge archivio, biblioteca e museo. Il lavoro è stato realizzato con la coop ArchiMusTeca. ( s.c. )

