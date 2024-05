La confessione di Roberto Saviano «Sì, “Gomorra” mi ha rovinato la vita» 

Roberto Saviano dà voce al suo romanzo d'esordio, “Gomorra”, in esclusiva già su Audible, ma se tornasse indietro, a 18 anni fa, quando uscì quello che è diventato un bestseller mondiale, «farebbe tutt'altra cosa».

Racconta: «Dovevo farlo con più prudenza. Potevo farlo dando meno spazio all'aspetto d'inchiesta, ma più a quello letterario, culturale», spiega, alla vigilia della chiusura del Salone del Libro di Torino 2024.

«Comunque è lì adesso. Potevo farlo leggere a un attore e invece volevo passare per questa tortura. Tornare nel luogo e nello spazio che tanto mi aveva determinato e che mi ha così devastato. Io e “Gomorra” siamo indissolubilmente legati. Per anni ho cercato invece di slegarmi, ma mai davvero. È un'ossessione lo studio di queste dinamiche e potere». Che effetto fa tornare a Gomorra? «Ho provato tutte le emozioni possibili, dalla nausea all'odio vero, alla nostalgia, al rinnovo del dolore che avevo provato, poi alla riconciliazione, forse, non ne sono ancora sicuro. Leggerlo ha significato ritrovarlo, non solo subirlo questo libro, non l'ho mai fatto in tutti questi anni. Non lo tengo nenache in casa. Mi ha distrutto la vita», spiega ancora Saviano. «Era impensabile, nessuno poteva immaginare una conseguenza così, non stava dentro il novero delle possibilità razionali che un libro potesse generare una dinamica così feroce di attacco».

