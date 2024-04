La conferenza sulla narrativa della Sardegna 

La narrativa sarda tra spazio e lingue sarà al centro della conferenza in programma domani nell’ex Regio Museo, in piazza Indipendenza, alle 18.

L’iniziativa rientra tra il ciclo di incontri Expat4Art, organizzato dall’associazione Amici dei Musei nazionali di Cagliari e dal think tank Sarda Bellezza. La conferenza sarà svolta da Stefano Fogarizzu, ricercatore di letteratura italiana e lettore di lingua sarda nell’università di Vienna. Tra i suoi lavori, rilevante l’ultimo suo libro “La narrativa sarda tra XX e XXI secolo. Spazio tra due lingue”, in cui tematizza lo spazio culturale e letterario della narrativa contemporanea sarda in cui l’ambito urbano è andato sempre più affermandosi.

L’associazione Amici dei Musei nazionali opera in collaborazione con i Musei nazionali. I protagonisti degli incontri sono sardi che hanno lasciato la Sardegna e hanno trovato soddisfazione nei settori dei beni culturali, della musica, dello spettacolo dal vivo, della creatività, negli studi umanistici e letterari, scientifici.

