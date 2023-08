La conferenza di servizi dice sì alla costruzione dell’asilo nido 

L’approvazione del verbale della conferenza dei servizi avvicina alla realizzazione del nuovo asilo nido. La conferenza dei servizi era stata convocata con l’obiettivo di approvare il progetto definitivo esecutivo per l’intervento, anche in rapporto alla verifica di assoggettabilità o meno alla Vas (Valutazione ambientale strategica) da parte della Provincia. La determinazione di conclusione positiva del procedimento costituisce anche variante al Puc vigente, nella parte riguardante area di proprietà pubblica dove sorgerà la nuova struttura scolastica per bambini da 0 a 3 anni, che verrà finanziata con un milione e 308 mila euro del Pnrr. L’asilo nido pubblico rappresenta, come sottolineano gli amministratori, «una risposta alle esigenze delle famiglie con bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni».

L’esecutivo non ha mai nascosto l’obiettivo di richiamare nuovi residenti nel paese, attratti dalla molteplicità dei servizi scolastici, e non solo, e il nido d’infanzia si inserisce in questo contesto. Il Comune era risultato beneficiario di un finanziamento di un milione e 308 mila euro. La pubblicazione delle graduatorie relative al “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del Pnrr aveva premiato gli sforzi dell’amministrazione civica che ha progettato la costruzione della struttura per i più piccoli in un’area comunale in via Ferrara.

