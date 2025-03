La Confelici Carni passa anche a Pesaro 

Bramante Pesaro 49

Esperia Cagliari 64

Bramante Pesaro : Crescenzi 9, Ricci 4, Sgarzini, Ferretti ne, Ferri 9, Nicolini, Centis 2, Rinaldi 9, Stefani 9, Panzieri 7, Lanci ne. Allenatore Barilla

Confelici Carni CA : N. Manca, Giordano 3, Potì 14, Thiam 5, Picciau 6, Locci, Maresca 14, Bartolozzi 17, Pili ne, Sanna 5. Allenatore F. Manca

Parziali : 7-14; 22-31; 33-49



Blitz d’autorità per la Confelici, che dà continuità al successo della scorsa settimana contro il Loreto e piega a domicilio anche il Bramante Pesaro, portando a casa la seconda vittoria consecutiva nella Poule Gold di B Interregionale.

Due punti dal grande peso specifico per l’Esperia, che si lascia alle spalle la recente flessione e riprende a guardare con fiducia la lotta playoff. Villani e soci salgono a quota 16 punti in classifica e sperano oggi in un passo falso della Stella Ebk in casa di Recanati per riagganciare l’8° posto.

La gara

Avvio deciso per i rossoblù, che dopo 5 minuti volano sul +7 con Maresca. Il Bramante prova ad accorciare, ma sono sempre gli esperini a tenere in mano le redini del gioco: il canestro di Potì vale la doppia cifra di vantaggio a metà del secondo periodo, poi Bartolozzi allunga ancora e al 20’ l’inerzia è sempre per la Confelici (31-22). La spallata decisiva al match arriva al rientro in campo, con un break di 18-11 che vale il +16 e consente un finale di comoda amministrazione.



