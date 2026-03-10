La Confcommercio incontra le imprese: «Ricreiamo una rete» 

Dare voce alle imprese cittadine per capire i loro problemi e avviare un percorso di sviluppo. È quello che si prefigge Confcommercio che ha organizzato per oggi dalle 9,30 alle 12,30 all’ex convento dei cappuccini in via Brigata Sassari un incontro a tema.

«Il nostro obiettivo» spiega il presidente di Confcommercio Sud Sardegna, Marco Mainas, «è improntato nell’attenzione e nell’ascolto delle imprenditrici e degli imprenditori dei vari territori. Questo incontro è frutto della volontà della nostra presenza. I centri storici, i mercati civici, i territori, sono importanti per riavvicinare la politica economica dell’associazione di categoria ai territori».

Detto questo, «Quartu rappresenta uno dei territori più dinamici dell’area metropolitana di Cagliari, con un tessuto imprenditoriale diffuso e una forte presenza di attività commerciali e di servizio», continua Mainas. «Tuttavia, molte imprese oggi si trovano ad affrontare sfide importanti legate all’aumento dei costi di gestione, alla concorrenza dei grandi centri commerciali e alla necessità di innovare e digitalizzare le proprie attività».

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali e vedrà poi gli interventi del sindaco Graziano Milia che parlerà del ruolo dell’amministrazione nello sviluppo del commercio locale e direzione regionale del Sud Sardegna del Banco di Sardegna Nicola Obino. Seguiranno question time e tavola rotonda . A moderare ci sarà Giuseppe Scura direttore generale della Confcommercio sud Sardegna.

