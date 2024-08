La condotta si rompe ancora: quattro paesi a secco per ore 

Si rompe di nuovo la condotta adduttrice in località San Bernardino che rifornisce d’acqua i Comuni di Sarule, Orani, Orotelli e Oniferi. Ieri i tecnici di Abbanoa si sono organizzati in modo tempestivo per l'intervento di riparazione, concludendolo in tarda serata. L'erogazione per i cittadini e le attività è stata garantita fino ad esaurimento delle scorte dei serbatoi. Così come accadde la scorsa settimana, non sono mancati forti disagi dati anche dalle alte temperature.

Da Abbanoa fanno sapere che «qualora il livello del serbatoio nella giornata risulti particolarmente basso, procederemo con le chiusure notturne dalle 22 alle 6».

