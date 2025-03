«La condotta irrigua sarà alimentata da Corongiu» 

La bozza del progetto per la realizzazione dell’impianto irriguo nelle campagne di Sinnai è in fase di studio da parte del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale. L’acqua arriverà dall’invaso di Corongiu: disponibili anche tre milioni di euro concessi dalla Regione con la finanziaria del novembre 2023. Annunciato anche un prossimo contributo di un milione di euro della Città metropolitana. Il progetto è destinato a portare l’acqua su un comparto di 1500 ettari di terreno (un migliaio irrigabili) con la speranza di rilanciare una agricoltura e una pastorizia in crisi profonda.

La bozza progettuale è stata presentata a Sinnai ad agricoltori, allevatori, amministratori comunali e tanti altri cittadini. Presenti anche diverse donne. Al tavolo di lavoro, la sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu, l'assessore all'agricoltura Maurizio Boassa, il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale Efisio Perra e il capo di Gabinetto dell'assessorato all'Ambiente della Regione Cesare Moriconi.

La sindaca Pusceddu ha parlato di «un progetto storico per Sinnai. Un intervento atteso da anni e che finalmente diventa realtà, con la speranza del coinvolgimento dei nostri giovani». L'assessore comunale all'agricoltura Maurizio Boassa, organizzatore del convegno, ha sostenuto che «questa è una occasione unica per rilanciare il comparto». Ha quindi preso la parola il presidente del Consorzio Efisio Perra che ha illustrato il progetto: «Prevista una condotta principale, le diramazioni, i bocchettoni di uscita dell’acqua e qualche impianto di sollevamento».

Cesare Moriconi ha illustrato l'importanza dell'iniziativa per l'economia del territorio: «L’importante è iniziare, perché cammin facendo, possono arrivare nuovi finanziamenti. Un progetto insomma assolutamente necessario perché senza l'acqua è impensabile fare una agricoltura competitiva».

È seguito anche un dibattito col pubblico con intervenuti di Antonio Manca, Ennio Fogli, Franco Orrù, Roberto Loi, Elena Cocco, Eleonora Pireddu, Alessandro Cocco e Valentina Frigau.

