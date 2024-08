La condotta fa crac, un fiume per strada 

Ennesima perdita idrica ieri mattina in piazza Amendola a causa della rottura di una condotta. A partire dalle 9 l’area tra via Roma, palazzo Tirso e il porto è stata letteralmente invasa da un vero fiume d’acqua potabile. Uno spreco enorme in un periodo di devastante siccità e nonostante l’immediato intervento delle squadre di Abbanoa. I lavori di riparazione sono andati avanti sino al pomeriggio e ci sono stati disagi anche per gli abitanti del quartiere di Marina con cali di pressione e interruzioni dell’erogazione idrica.

Un’altra rottura nella stessa zona si era verificata a marzo quando a causa di un’imponente perdita idrica si era anche creata una voragine sull’asfalto dentro la quale era finito un furgone Fiat Scudo delle Cantine di Dolianova. In quel punto Abbanoa aveva eseguito qualche giorno prima un altro intervento di riparazione su una condotta.

