La condotta fa crac, mezza città a secco 

Non c’è pace per l’acqua a Sestu dove anche ieri in mezza città i rubinetti sono rimasti a secco a causa di un guasto improvviso.

«I tecnici hanno individuato e isolato il guasto in una condotta lungo via Veneto – ha spiegato Abbanoa -. Grazie alla recente distrettualizzazione della rete idrica, per completare l’intervento è stata sospesa l’erogazione dell’acqua solo alla parte sud-orientale del centro abitato, oltre il rio Matzeu, lasciando operativo il servizio nelle altre zone. Alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni». Molti cittadini hanno segnalato con comprensibile fastidio il disagio, anche se l’azienda è riuscita in tempi abbastanza rapidi a risolvere il problema. Abbanoa ricorda inoltre il numero verde per segnalare guasti (800.022.040) attivo 24 ore su 24.

