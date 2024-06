La condotta è un colabrodo, il sindaco non aspetta Abbanoa 

L’intervento sulla condotta colabrodo di via Cagliari non arrivava. L’attesa non sembrava più ammissibile. Deve averlo pensato Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo, che ha rotto gli indugi e, senza attendere un istante in più, ha disposto l’intervento di riparazione in totale autonomia. Addio consuetudine, che vorrebbe la manutenzione eseguita soltanto su disposizione dell’ente gestore. «Questi ritardi sono inaccettabili e non intendiamo stare a guardare uno scempio simile», ha tuonato il primo cittadino al secondo mandato di fila in Comune. «Noi siamo tra i centri fortunati a non avere restrizioni di erogazione dell’acqua, ma siamo indignati per tutto questo spreco che è sotto gli occhi di tutti, con tanto di disagi ai danni dei cittadini e delle nostre attività commerciali». Mameli ha spiegato com’è nata l’iniziativa di inviare sul posto il personale tecnico in forza al Comune che amministra: «Ho dato ordine di intervenire in sostituzione di Abbanoa pur non avendo nessuna autorizzazione: è una questione di ordine pubblico e di sicurezza della nostra comunità. Ho informato il prefetto e formalizzerò tutte le spese che sosterremo ad Abbanoa». Il sindaco ha trasmesso un’informativa al prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, e dopodiché ha dato mandato agli operatori dell’ente per mettere mano a un gusto sulla condotta emerso diverse settimane fa e su cui l’intervento manutentivo di Abbanoa, o dell’impresa titolare dell’appalto, si è fatto attendere invano. (ro. se.)

