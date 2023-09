La condotta è ferma a Roma 

L’attesa per la condotta idrica nel sud Ogliastra si tramanda di padre in figlio, fin dal secolo scorso. Negli anni scorsi il finanziamento di 5 milioni di euro, erogato dalla Regione, sembrava aver risolto il problema della grande sete nei campi, quella che impedisce di produrre di più e meglio, ma da un anno la procedura è congelata al ministero della Transizione ecologica. E da lì fatica a uscire, come confermano le interlocuzioni avviate dal Consorzio di bonifica già da agosto 2022 quando venne inviato il primo sollecito di evasione della pratica. Nei cassetti ministeriali c’è il procedimento di verifica della Via, la Valutazione di impatto ambientale. Senza il nulla osta del Ministero non può essere approvato il progetto esecutivo per la condotta di 20 chilometri utile a irrigare 2 mila ettari.

Procedura impigliata

A marzo scorso il presidente del Consorzio, Andrea Solanas, e il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli, si erano appellati al ministro della Transizione ecologica, Gilberto Pichetto Fratin, chiedendo il suo intervento per portare a compimento la procedura. Il Consorzio ha bussato di nuovo l’8 giugno. A quell’istanza il Ministero ha replicato, il 31 agosto, scrivendo che «la commissione Via ha comunicato al Ministero la ricezione della relazione istruttoria e che sta procedendo alla richiesta di documentazione integrativa, funzionale alla trattazione del procedimento». Di fatto è ancora tutto in alto mare.

Reazioni

Lo sviluppo del comparto agricolo del sud Ogliastra è legato, soprattutto, all’infrastruttura irrigua. «Ritengo assurdo - accusa Ivan Mameli, 38 anni, sindaco di Bari Sardo - che il progetto di un’opera fondamentale venga bloccato negli uffici romani. Lo scorso anno a Bergamo parlai del problema direttamente con il ministro Frattin. Una burocrazia incomprensibile che blocca per anni opere in attesa di pareri di natura ambientale provenienti da tutta Italia che soffocano l’operato degli uffici. Occorre una modifica normativa che velocizzi l’iter di approvazione». Protestano anche gli agricoltori: «La condotta - dice Alessandro Chiai (35), imprenditore - è di vitale importanza per il settore in tempi di cambiamenti climatici. Trentacinque enti hanno già espresso parere favorevole, manca quello del Ministero che attendiamo da un anno: si velocizzino i tempi».

RIPRODUZIONE RISERVATA