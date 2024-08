La condotta colabrodo fa acqua Ore di disagi per i residenti 

Grossa perdita d’acqua in via Macciotta, vicino all’anfiteatro comunale. Forti i disagi per i residenti. Ieri pomeriggio una lunga perdita ha creato scompiglio nella strada. I residenti hanno chiamato più volte Abbanoa che ha potuto offrire il servizio soltanto nel pomeriggio perché gli operai erano impegnati altrove. L’acqua in alcune abitazioni è mancata, in altre sgorgava di color arancione. Gli operatori sono giunti nella via per la riparazione che è avvenuta intorno alle 17. «Non è stato necessario sospendere l’erogazione dai serbatoi cittadini - fanno sapere da Abbanoa -. Ci sono stati giusto dei cali di pressione solo nelle immediate vicinanze al guasto». (g. pit.)

