«La condanna può essere estinta con attività sociali» 

«Nel momento dell’accertamento tecnico, l’automobilista deve essere messo nelle condizioni di poter essere assistito da un legale». L’avvocato Federico Delitala, come tanti suoi colleghi, ha difeso varie persone incappate in procedimenti penali per guida in stato di ebbrezza.

«Nei casi penalmente rilevanti è previsto un decreto penale di condanna», prosegue, «con l’arresto, il pagamento di un’ammenda e la sospensione della patente di guida. Ma c’è una scappatoia: la condanna, perché si tratta di una vera e propria condanna penale tramite decreto, può essere sostituita dal giudice per le indagini preliminari con il lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso una associazione di volontariato che sia convenzionata con il Tribunale». La ricerca dell’Ente dove svolgere le ore di lavoro può non essere facile, ma se ci si riesce si può ottenere l’estinzione del reato. «L'esito positivo di quei lavori di pubblica utilità – chiarisce il legale – comporteranno l'emissione di una sentenza di non doversi precede per estinzione del reato. Quindi, l'arresto e l'ammenda verranno annullate. Rimane in vita, però, la sospensione della patente di guida il cui tempo viene però dimezzato». E c’è anche un modo per accorciare i tempi. «L’automobilista deve recarsi dall’avvocato subito dopo l’accertamento», conclude Delitala, «prima che il pm chieda al Gip l'emissione del decreto penale di condanna. Ciò è importante perché l'avvocato potrà comunicare al pubblico ministero l’associazione, così lo stesso magistrato potrà chiedere al giudice di emettere il decreto già convertito in lavori di pubblica utiltià».

