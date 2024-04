La condanna? Cinquecento ore di lavoro 

Era stata fermata nei giorni scorsi dai carabinieri a un posto di blocco. Nel bagagliaio dell’auto i militari avevano poi trovato cinque chili e mezzo di marijuana. Dopo l’arresto, Erica Cossu, 35 anni di Uta, ha ottenuto il via libera per patteggiare una pena sostitutiva alla detenzione: 500 ore di lavori di pubblica utilità.

Il patteggiamento

Ieri la sentenza è stata pronunciata dal giudice del Tribunale, Simone Nespoli, che ha ritenuto adeguato l’accordo raggiunto dai difensori, gli avvocati Andrea Murreli e Francesca Maria Di Tolla, con il pubblico ministero Gilberto Ganassi. La giovane è stata così ammessa a scontare una pena alternativa, lavorando in un’associazione di volontariato al posto della detenzione.

La droga

L’ultimo sabato di marzo, i carabinieri della stazione cittadina, nel corso di un servizio per la sicurezza stradale, avevano effettuato dei posti di blocco nelle principali strade di Uta. Fermata la 35enne per un normale controllo, dopo la richiesta della patente e del libretto di circolazione, i militari avevano notato l’atteggiamento preoccupato della ragazza e sentito il forte odore di marijuana che arrivava dall’interno della sua Fiat 500. Invitata a mostrarne il contenuto del cofano, gli investigatori avevano trovato una busta con 5 chili e mezzo di marijuana.

L’arresto

Su ordine del pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Ganassi, Enrica Cossu era stata arrestata e messa ai domiciliari. Il lunedì successivo era stata processata per direttissima, ma nel frattempo i suoi difensori avevano già avviato le trattative con la Procura per limitare al massimo le conseguenze penali per la loro assistita. Nonostante il quantitativo, i legali sono riusciti a strappare un accordo che permette di accedere alle pene sostitutive introdotte della riforma Cartabia: lavori di pubblica utilità al posto del carcere. La ragazza è rimasta sempre in silenzio, dunque non è emerso se la droga trasportata fosse sua o se stesse facendo da corriere per qualcuno.

